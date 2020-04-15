Aydın'da refüje çarparak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza, Efeler ilçesi Zeybek mahallesi TOKİ konutları yolunda meydana geldi.
OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI
Alkollü halde direksiyon başına geçen sürücünün kullandığı 35 AE 2090 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Taklalar atarak 20 metre sürüklenen otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otomobil içinde bulunan 2 yaralı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
KAZIM YÖRÜKCE
Alkol+hız= 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.