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Haberler Aydın Alkol+hız= 2 yaralı

Alkol+hız= 2 yaralı

Alkol+hız= 2 yaralı
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Aydın'da refüje çarparak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza, Efeler ilçesi Zeybek mahallesi TOKİ konutları yolunda meydana geldi.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI
Alkollü halde direksiyon başına geçen sürücünün kullandığı 35 AE 2090 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Taklalar atarak 20 metre sürüklenen otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otomobil içinde bulunan 2 yaralı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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