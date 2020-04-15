  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Efeler’de semt pazarları kapatıldı

’de semt pazarları kapatıldı

Efeler’de semt pazarları kapatıldı

15.04.2020, 10:05

’ın ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında semt pazarları kapatıldı.

Efeler Kaymakamlığı Başkanlığında yapılan toplantıda, Korona virüs tedbirleri nedeniyle mevcut pazaryerlerinin, vatandaşların güvenliği açısından yeni tedbirlerin alınması amacıyla Efeler'de kurulan pazaryerleri hakkında kararlar alındı.

Alınan kararlar kapsamında, Kurtuluş Mahallesi (eski otogar) Pazaryerinin hafta içi her gün, Fatih Mahallesi Kapalı Pazaryerinin hafta içi her gün, Girne Mahallesi Efekent Pazaryerinin hafta içi her gün, Ata Mahallesi eski mezbaha yanına (eski halı saha) hafta içi her gün,

Umurlu ve Dalama Pazaryerlerinin Cuma günleri, Çeştepe ve Ovaeymir Pazaryerlerinin Pazartesi günü kurulmasına; bunların dışındaki pazaryerlerinin kapatılmasına karar verildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Efeler’de semt pazarları kapatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA