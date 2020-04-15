Aydın'ın Kuşadası içesinde emekli astsubay Özay Oruç sahilde içki ısmarladığı kayınçosu Kadir Aras'ı "Sana zaten gıcık oluyordum" diyerek kafasından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Kadir Aras ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikletle kaçan Özay Oruç kısa süre içerisinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde devriye ekipler tarafından yakalandı. Bıçaklanan Kadir Aras'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İBRAHİM UZUN
‘Gıcık oluyorum’ dedi bıçağı sapladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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