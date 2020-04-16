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Haberler Aydın ‘Dur’ ihtarına uymadılar! Araçları bağlanınca yürüyerek döndüler

‘Dur’ ihtarına uymadılar! Araçları bağlanınca yürüyerek döndüler

‘Dur’ ihtarına uymadılar! Araçları bağlanınca yürüyerek döndüler

16.04.2020, 22:52

Aydın’ın Kuşadası ilçesine ’in Bayındır ilçesinden otomobille gelen 2 kişi polisin dur ihtarına uymayarak ilçeye girdi. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan vatandaşın aracı bağlanınca, İzmir’e yürüyerek dönmek zorunda kaldılar.

Olay saat 11.00 sıralarında Kuştur polis kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 plakalı otomobiliyle İzmir'in Bayındır ilçesinden gelen Olcay E. ve yanındaki arkadaşı A.D., Kuşadası girişinde bulunan polis noktasında ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kuşadası Devlet Hastanesi civarında durdurulan otomobilde bulunan 2 kişi araçtan indirildi. Yapılan alkol muayenesinde sürücünün 0.90 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Ehliyetini 4 yıl kaptıran sürücüye alkolden işlem yapıldı. Sürücüye ayrıca trafiği tehlikeye düşürme, dur ihtarına uymamadan da ceza kesildi. Aydın il sınırlarına girdiği için sürücüye ve yanında oturan arkadaşına da 3 bin 150'şer TL para cezası yazıldı. Aracı bağlanan Olcay E. ve arkadaşı polis ekiplerince Kuştur bölgesine bırakıldı ve İzmir'e doğru yaya şekilde döndü.

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