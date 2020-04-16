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Haberler Aydın “Evde kalın kızıma erken kavuşayım”

“Evde kalın kızıma erken kavuşayım”

Giriş Tarihi: 16.4.2020

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında pozitif hastalarla ilgilenen 42 yaşındaki hemşire Beytullah Ören, salgın nedeniyle 7 yaşındaki kızı Ela Nur Ören'i Afyonkarahisar'da yaşayan anneannesinin evine bıraktı. Bir aydır kızına sarılamayan baba ile kızının arasında geçen diyalog yürekleri dağladı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde küçük Ela Nur, babasına olan özlemini, "Baba seni çok özledim. Sana sarılmak, öpmek istiyorum. Gel beni al" şeklinde dile getirirken gözyaşlarına boğuldu. Baba Ören ise kızına, 'Merak etme kızım, en kısa zamanda kavuşacağız" diyerek teselli etmeye çalıştı.

KAZIM YÖRÜKCE

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