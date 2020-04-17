Arkadaşlığı reddeden kadını vahşice katletti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş Dalançıkar (37), arkadaş olmayı kabul etmeyen Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve öğretmenevi resepsiyon görevlisi Gamze Pala'ya (46) tabancayla ateş etti. Sırtına mermi isabet eden Pala'yı ardından bıçakla boğazını keserek öldüren Dalançıkar, polise teslim oldu. Dalançıkar'ın, Gamze Pala'ya mesajlar gönderdiği, telefonla aradığı ve karşısına çıkarak arkadaşlık teklif ettiği ancak her defasında reddedildiği öğrenildi.

TESLİM OLDU

Olay önceki gece 22.00'de Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, arkadaşlık teklifini reddeden genç kadınla tartışmasının ardından önce belinden çıkardığı tabanca ile Gamze Pala'yı sırtından vurdu, ardından vahşice bıçakla boğazını kesti. Kanlar içinde yere yığılan kadının başından ayrılmayan eli kanlı Dalançıkar, ihbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından silahıyla birlikte teslim alındı. Sağlık görevlileri ise yaptıkları kontrolde Gamze Pala'nın oracıkta yaşamını yitirdiğini belirledi. Saplantılı aşık Dalançıkar'ın, Gamze Pala'yı sürekli takip ettiği, birçok kez sosyal medyadan ve karşısına çıkarak arkadaşlık teklif ettiği ancak kadının kabul etmediği ortaya çıktı. Dalançıkar'ın sosyal medya hesaplarındaki isminin yanına da 'Gamze' yazdığı görüldü. Gözaltına alınan katil zanlısı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede cinayetten tutuklandı.





'ACIMIZ BÜYÜK'

Gamze Pala'nın vahşice öldürülmesinin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığı'ndan mesaj yayımlandı. İl Başkanı İshak Alım, 'Acımız büyük' bağlığıyla paylaştığı mesajda, "Fındıklı İlçe Başkan Yardımcımız Gamze Pala'nın uğradığı hain saldırı sonrasında hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine de sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.