Aydın'da acı ölüm! Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika... Aydın'da yaşanan kazada bir kişi acı şekilde hayatını kaybetti. Aydın'ın Yenipazar ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Muharrem Çimen'in (57) kullandığı 09 Y 5242 plakalı traktör, incir bahçesinde çalışma yaparken arazinin engebeli olması nedeniyle devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.
Kullandığı traktörün altında kalan ve buradan çıkarılan Çimen, Yenipazar Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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