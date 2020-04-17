Son dakika haberi... AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Aydın’ın Buharkent ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sabah saatlerinde gerçekleşen depremde can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmezken, sarsıntı çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedildi.

Son dakika... Aydın'da korkutan deprem! AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre, Aydın Buharkent'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sabah saatler 08.40'ı gösterirken gerçekleştiği belirtilen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmezken, sosyal medyada kullanıcılar yaşanan sarsıntı ile ilgili çokça yorum yaptılar. Haberimizin içerisinden 17 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre Aydın'dan merkez üssü Kızıldere-Buharkent olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.40'ta gerçekleşen depremin derinliği 5.8 kilometre olarak ölçüldü.