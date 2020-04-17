İş arkadaşını alacak kavgasında öldürdü

Aydın Didim'de alacak kavgasında Hasan Karadoğan (51), arkadaşı Mustafa Ali Ordukaya'yı (33) tabancayla öldürdü. Akbük mahallesindeki olayda, iş arkadaşı Hasan Karadoğan ile Mustafa Ali Ordukaya alkol aldıktan sonra cadde üzerinde tartışmaya başladı. Aralarındaki alacak-verecek yüzünden kızışan kavgada Karadoğan, arkadaşını tüfekle bir el ateş ederek vurdu ve olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları evli Mustafa Ali Ordukaya (33) kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi'nde yaşamını kaybetti. Olay yerinden kaçan Hasan Karadoğan ise Denizköy mahallesinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Soruşturması yapılan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN