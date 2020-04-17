Aydın Kuşadası'nda karşıya geçen yayaya motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Tek yön uygulamasına geçilen yoldan karşıya geçmeye çalışan yaya Bayram T'ye (35) Altay P'nin kullandığı motosiklet çarptı. Kazada Bayram.T ile motosiklet sürücüsü P, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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