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Haberler Aydın Çaldıgı televizyonları satarken yakalandı

Çaldıgı televizyonları satarken yakalandı

Çaldıgı televizyonları satarken yakalandı
Giriş Tarihi: 18.4.2020

Aydın Didim'de bir işyerinden 2 televizyon çalan hırsız, bunları satarken yakalandı. Didim polisi, Çamlık mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapan ekipler, olayın şüphelisinin E.E. olduğunu tespit etti. E.E. polisin sıkı takibi sonucu çaldığı televizyonları satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı hırsızlık suçundan tutuklanırken çalınan televizyonlar sahibine teslim edildi.

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