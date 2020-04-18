Çaldıgı televizyonları satarken yakalandı

Aydın Didim'de bir işyerinden 2 televizyon çalan hırsız, bunları satarken yakalandı. Didim polisi, Çamlık mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapan ekipler, olayın şüphelisinin E.E. olduğunu tespit etti. E.E. polisin sıkı takibi sonucu çaldığı televizyonları satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı hırsızlık suçundan tutuklanırken çalınan televizyonlar sahibine teslim edildi.

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