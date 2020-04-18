Kapı kapı dolaşarak dezenfektan dağıttı

Aydın'da Bıyıklı Mahallesi Muhtarı Mustafa Turgan, korona virüsüne karşı kapı kapı dolaşarak mahalle halkına dezenfektan dağıttı. Mahalle halkına maske de temin eden Turgan, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak evde kalmalarını sağlıyor. Koçarlı'daki Bıyıklı Mahallesi Muhtarı Turgan, virüse karşı seferberlik başlattı. Turgan, "Mahalle halkı için her türlü tedbiri ve kolaylığı sağlamaya çalışıyorum. Yeter ki herkes evde kalsın ve bu virüsü yenelim" dedi.

MEHMET KAVAS