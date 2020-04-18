Otomobille çarpısan motosikletli yaralandı

Aydın'da motosikletiyle seyir halindeki Zekeriya K. otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı. Kaza, Karaçay mahallesinde meydana geldi. 253 sokakta ilerleyen 43 RZ 594 plakalı Zekeriya K, 92 sokakla kesiştiği noktada Süleyman K. idaresindeki 09 AEP 26 plakalı otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Zekeriya K. ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
MEHMET KAVAS
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