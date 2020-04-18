Tarımda üretim salgına rağmen hız kesmiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde çiftçiler korona virüse karşı tedbirlerini alarak tarımsal üretime devam ediyor. Efeler'e bağlı Dalama, Kardeşköy ve Mesutlu mahallelerinde ejder meyvesi ve çilek üreticilerini ziyaret eden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve İlçe Tarım Müdürü Mehmet Esen, üreticilerin sorunlarını dinledi. Üretici Ferhat Güçlü, ülkenin tarımsal ürün ihtiyacını karşılamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi. Kaymakam Şahin "Salgın nedeniyle ülkemizde birtakım kısıtlamalara gidilirken, üretimin sürdürülebilmesi gerekmektedir. Üreticilerimizin her zaman yanlarındayız" dedi.

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