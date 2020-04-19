Yasağa uymayanlarla kovalamaca

Aydın'da sokağa çıkma yasağına uymayarak otomobille kaçan şüpheliler, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Polisin 'neden durmadınız' sorusuna 'korktuk' cevabını veren sürücü T.B. ve araç içerisindeki Y.T. S.K. A.G. gözaltına alındı. "Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" suçundan 4 kişiye ayrı ayrı 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
■ MEHMET KAVAS
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