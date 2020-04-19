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Haberler Aydın Yasağa uymayanlarla kovalamaca

Yasağa uymayanlarla kovalamaca

Yasağa uymayanlarla kovalamaca
Giriş Tarihi: 19.4.2020

Aydın'da sokağa çıkma yasağına uymayarak otomobille kaçan şüpheliler, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Polisin 'neden durmadınız' sorusuna 'korktuk' cevabını veren sürücü T.B. ve araç içerisindeki Y.T. S.K. A.G. gözaltına alındı. "Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" suçundan 4 kişiye ayrı ayrı 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

■ MEHMET KAVAS

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