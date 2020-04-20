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Haberler Aydın Ceza yememek için canından oluyordu

Ceza yememek için canından oluyordu

Ceza yememek için canından oluyordu
Giriş Tarihi: 20.4.2020

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca esnasında kaza yaptı. Olay, Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağına uymayan 09 AAB 019 plakalı otomobil sürücüsü Y.S. polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polisle kaçan araç sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Y.S. otoban köprüsü alt geçidi mevkinde virajı alamayarak kaza yaptı. Gözaltına alınan sürücü ve yanında bulunan arkadaşına sokağa çıkma yasağına ihlalden adli para cezası kesildi.

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