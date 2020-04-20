Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir dizi denetim yaptı. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili alınan tedbirleri yerinde denetleyen Köşger, "Alınan tedbirlere vatandaşlarımız harfiyen uyuyor. Üretim zincirinin aksamaması için tarımsal ürün nakliyesi gerçekleştirilen kamyonların geçişleri kontrollü şekilde sağlanıyor" dedi.
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Vali Köşger sokağa çıkıp teftiş yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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