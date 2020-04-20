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Haberler Aydın ‘Yaşayan tarih’ hayatını kaybetti

‘Yaşayan tarih’ hayatını kaybetti

‘Yaşayan tarih’ hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.4.2020

Aydın'da 105 yaşındaki Mehmet Nafiz Seçer, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Seçer'in ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Yunanistan'ın Selanik kentinde 1916 yılında dünyaya gelen Mehmet Nafiz Seçer, 9 yaşındayken Lozan Mübadele Anlaşması ile ailesiyle birlikte Aydın'ın ilçesi Kuşadası'na geldi. Güzelçamlı Mahallesi'nde ikamet eden Seçer, devlet memurluğu görevinin ardından emekli oldu.

İBRAHİM UZUN

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