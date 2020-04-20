‘Yaşayan tarih’ hayatını kaybetti

Aydın'da 105 yaşındaki Mehmet Nafiz Seçer, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Seçer'in ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Yunanistan'ın Selanik kentinde 1916 yılında dünyaya gelen Mehmet Nafiz Seçer, 9 yaşındayken Lozan Mübadele Anlaşması ile ailesiyle birlikte Aydın'ın ilçesi Kuşadası'na geldi. Güzelçamlı Mahallesi'nde ikamet eden Seçer, devlet memurluğu görevinin ardından emekli oldu.
İBRAHİM UZUN
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