22 ev karantinada

Aydın’da semt pazarlarında sebze-meyve satan Acarlar Mahallesi’nden 5 kişi korona virüse yakalandı. 5 kişinin temas kurduğu 22 aile evlerinde karantina altına alındı.

Ege'nin sebze meyve deposu olan Aydın Acarlar'da pazarcılık yapan 5 kişi korona virüse yakalandı. Hastanede yapılan testleri pozitif çıkan 5 kişi tedavi altına alınırken İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin titiz çalışması sonucu bu kişilerin temas kurduğu ailelerin yaşadığı 22 ev karantinaya alındı. Karantinaya alınan evlerin bulunduğu bölgelerde jandarma nöbet tutmaya başladı. Aileler, 14 günlük karantinada jandarma ekiplerince foto kapan ile takip edilecek ve virüsün mahalleye yayılması engellenecek.

Kazım YÖRÜKCE