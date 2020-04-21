Aydın'da gece yarısı rehine krizi

Aydın gün geceyi ayakta geçirdi. Bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan H.T. isimli şahıs, eşini, iki çocuğunu ve o anda evde bulunan komşusunu rehin aldı.

Aydın'da gece yarısı eşini, iki çocuğunu ve evinde misafir bulunan komşularını silahla rehin alan şahıs, uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek teslim olması sağlandı. Teslim olan şahıs silahı ile birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olaydan sonra bazı kişilerin birbirlerine sarılıp gözyaşı döktüğü görüldü.

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan H.T, bir süredir sorun yaşadığı eşi B.T. ile 2 çocuğunu ve o esnada evde bulunan komşusunu tabancayla rehin aldı.





B.T'nin polisten yardım talep etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeritle kapatılarak çevre güvenliğinin alındığı sokağa, özel hareket polisleri de gönderildi. Polis ekipleri, o sırada bölgede toplanan kalabalığa dağılmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bölgeye gelen polis ekiplerinin çalışmaları sırasında şahıs ikna edilerek silahı ile birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olay nedeniyle tüm mahalle sokağa döküldü. Polis ekiplerinin sosyal mesafe uyarılarına rağmen dağılmayan şahıslar olay sona erdikten sonra evlerine çekildi.