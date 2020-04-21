Aydın’da sanal hastane dönemi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde korona virüs nedeniyle sanal hastane dönemi başladı. Bu uygulama ile hastalar ile doktorlar sanal ortamda buluşurken ADÜ Hastanesi'nde poliklinik tedavi alan takipli hastalar, hastaneye gitmeden bulundukları yerlerden cep telefonları ile sosyal medyadan mesajla doktorlarına ulaşıyor. Ege Bölgesi'nde bir ilk olan uygulamada hastalar soruyor, doktorlar cevaplıyor. Hastalar, doktorlarından tedavileri ve kullanacakları ilaçlarla ilgili bilgi alıyor.

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