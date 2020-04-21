Balkonda konser

Aydın'ın Nazilli ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ünsal Çelik ve Varol Çelik isimli müzisyen iki kardeş, balkona çıkarak konser verdi.

Komşularının alkışlarla eşlik ettiği konserde iki kardeş 'Aman doktor canım doktor' şarkısını doktorlara hitaben seslendirdi.



SANATÇI ÇİFT

İzmir'de de özel kursta müzik eğitimi veren obua sanatçısı Fulya Yıldırım, eşi gitar sanatçısı Ahmet Yıldırım ve alt katlarında oturan öğrencileri Yağmur Erdoğan, yeni tip korona virüsle mücadele sürecinde evlerinden çıkamayan komşularına balkonlarından konser veriyor.









Ümit ÖZMEN