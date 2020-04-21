Ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı

Aydın'da dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilden indirilen M.Ö, B.S. ve V.S'nin üst araması yapıldı. Sürücü V.S'nin ehliyetinin olmadığı ve Manisa'dan geldiği öğrenildi. Sürücüye ehliyeti olmadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için cezai işlem uyguladı. 3 kişiye ayrıca Aydın il sınırlarına girdikleri için ceza yazıldı.

MEHMET KAVAS