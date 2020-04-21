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Haberler Aydın Ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı
Giriş Tarihi: 21.4.2020

Aydın'da dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilden indirilen M.Ö, B.S. ve V.S'nin üst araması yapıldı. Sürücü V.S'nin ehliyetinin olmadığı ve Manisa'dan geldiği öğrenildi. Sürücüye ehliyeti olmadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için cezai işlem uyguladı. 3 kişiye ayrıca Aydın il sınırlarına girdikleri için ceza yazıldı.

MEHMET KAVAS

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