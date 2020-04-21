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Karı-koca kavgasına 6 bin 300 lira ceza

Karı-koca kavgasına 6 bin 300 lira ceza
Giriş Tarihi: 21.4.2020

'da yaşadıkları tartışma sonucu sokağa çıkan çifte toplam 6 bin 300 lira ceza kesildi. Cezaevinden yeni çıkan R.Ş. ile F.Ş. henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı.

Tartışmadan sonra evden çıkan çift, sokağa çıkarak tartışmaya devam etti. Kısıtlamaya aykırı hareket eden çifte, 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine çift, bölgeye çağrılan karakol ekipleri tarafından ekip arabası ile polis merkezine götürüldü.

İHSAN KARATAŞ

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