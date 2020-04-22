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Haberler Aydın 14’lük Ali kaza kurbanı

14’lük Ali kurbanı

14’lük Ali kaza kurbanı
Giriş Tarihi: 22.4.2020

Aydın'da çimento kamyonu ile traktör çarpıştı. Kazada traktörün 14 yaşındaki sürücüsü Ali Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza haberini alan Ünal'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından Ünal'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

MEHMET KAVAS

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