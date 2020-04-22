Aydın'da çimento kamyonu ile traktör çarpıştı. Kazada traktörün 14 yaşındaki sürücüsü Ali Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza haberini alan Ünal'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından Ünal'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
MEHMET KAVAS
14’lük Ali kaza kurbanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.