Apartman hırsızları cezaevine gönderildi

Aydın'da bir apartmana girerek hırsızlık yapan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler V.B. ve M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HÜSEYİN ÇALIŞKAN
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