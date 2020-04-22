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Haberler Aydın Apartman hırsızları cezaevine gönderildi

Apartman hırsızları cezaevine gönderildi

Apartman hırsızları cezaevine gönderildi
Giriş Tarihi: 22.4.2020

Aydın'da bir apartmana girerek hırsızlık yapan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler V.B. ve M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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