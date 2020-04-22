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Haberler Aydın Aydın'da kendisine verilen parayı kabul etmedi, sözleriyle gönülleri fethetti

'da kendisine verilen parayı kabul etmedi, sözleriyle gönülleri fethetti

Aydın'da kendisine verilen parayı kabul etmedi, sözleriyle gönülleri fethetti

22.04.2020, 12:47 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020,13:01

'ın Bozdoğan ilçesinde bir vatandaş, ihtiyaç sahipleri için verilen 1000 TL yardımı kendisinden daha çok ihtiyacı olanlara verilmesini isteyerek kabul etmedi. Sözleri ve davranışıyla gönülleri fethetti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir vatandaş, ihtiyaç sahipleri için verilen 1000 TL yardımı kendisinden daha çok ihtiyacı olanlara verilmesini isteyerek kabul etmedi.

Bozdoğan Vefa Sosyal Destek Gurubu görevlileri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında 1000 liralık yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Ekipler, bu kapsamda kendisine 1000 lira verilmek üzere Sadettin Çelik'in bulunduğu Örtülü Mahallesine gitti.

Burada paranın kendisine hangi amaçla verildiği anlatılan Çelik, paraya şu anda ihtiyacı olmadığını belirterek kabul etmedi.

Davranışı karşısında görevlileri duygulandıran Çelik, "Benim bu paraya ihtiyacım yok. Devletimiz ihtiyacı olanlara versin. Zor durumda kaldığımızda devletimiz zaten sahip çıkıyor. Çok sağ olun." dedi.
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