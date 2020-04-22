Gece yarısı rehine dehşeti

Güvenlik görevlisi Halil Turan, karısını, iki çocuğu ve komşularını silahla rehin aldı. Özel harekat polisleri operasyona hazırlanırken Turan teslim oldu.

Aydın'da bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Halil Turan (38), gece yarısı eşi, iki çocuğu ve evinde misafir bulunan komşularını silahla rehin aldı. Rehine dehşetinde Özel Harekat polisleri, rehineleri kurtarmak için operasyona hazırlanırken Halil Turan, öldürüleceğini anlayıp rehineleri serbest bırakarak polise teslim oldu.

SİLAHI ALNINA DAYADI

Olay, Efeler ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir bankada silahlı güvenlik görevlisi olan ve ekonomik sıkıntıdan dolayı gündüz eşiyle tartışan Halil Turan, gece yarısı evine geldi. Yaşadıkları tartışmadan dolayı eşi Banu Turan (37) kapıyı açmadı. Öfkeli Halil Turan'ın kapıyı tekmelemesi üzerine evde misafir bulunan komşuları kendisini sakinleştirmek için kapıyı açtı. İçeriye giren Turan, elindeki silahı eşinin alnına dayayarak 2 çocuğunu ve komşularını rehin aldı. Kocası tarafından rehin alınan Banu Turan, çocuklarıyla birlikte 'Kurtarın bizi' diyerek imdat çağrısında bulundu. Yardım çığlıklarını duyan komşuları polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından eve gelen polis ekipleri, Halil Turan'ın silahlı olduğunu öğrenince rehineleri kurtarmak için Cumhuriyet Savcılığı'na durumu bildirdi. Savcının verdiği onayın ardından operasyon için düğmeye basıldı. Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Güneş rehineleri kurtarmak için operasyon planı yaptı. Bu arada olay yerine tam donanımlı Özel Harekat polisleri sevk edildi.





'İçeri girmeyin teslim oluyorum'

Özel Harekat polisleri operasyon yapacağı sırada öldürüleceğini anlayan Halil Turan, pencereden dışarıya seslenerek, 'Teslim oluyorum, içeri girmeyin' diye bağırdı. Korku dolu anların ardından eşi, çocukları ve komşularını serbest bırakan Halil Turan, silahını bırakarak polise teslim oldu. Gözaltına alınan Halil Turan, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Rehine dehşetinin yaşayan Banu Turan, çocuklarına sarılarak gözyaşına boğuldu.

Kazım YÖRÜKCE