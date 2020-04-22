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Haberler Aydın Karayolunda can pazarı

Karayolunda can pazarı

Karayolunda can pazarı
Giriş Tarihi: 22.4.2020

Aydın'da seyir halindeyken motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet K. kaza yaparak yaralandı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Mehmet K'ye o esnada yoldan geçen Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaşlı adam müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MEHMET KAVAS

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