Aydın'da seyir halindeyken motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet K. kaza yaparak yaralandı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Mehmet K'ye o esnada yoldan geçen Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaşlı adam müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
MEHMET KAVAS
Karayolunda can pazarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.