Karayolunda can pazarı

Aydın'da seyir halindeyken motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet K. kaza yaparak yaralandı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Mehmet K'ye o esnada yoldan geçen Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaşlı adam müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MEHMET KAVAS