Kendi otelinde ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde turizmci İlhan Çopur (54), sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu. Olay, Kuşdası ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Vali Özgödek Meydanı'ndaki otelde meydana geldi.
Otelin sahibi İlhan Çopur'dan gün boyu haber alamayan arkadaşı, kaldığı odanın kapısını çaldı. Ses gelmemesi üzerine otel odasına pencereden giren arkadaşı, banyoda Çopur'un cansız bedeniyle karşılaştı. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
İBRAHİM UZUN
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