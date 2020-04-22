Kız kardeşler alevlerden kaçamadı

Aydın’da 5 ve 3 yaşlarındaki iki kız kardeş çıkan yangında yaşamını yitirdi, 14 yaşındaki Ali traktör kazasında öldü. Yine 14 yaşındaki Muğlalı Ferhat kalp krizinden hayatını kaybetti. Şanlıurfa’da ise pencereden düşen 2 yaşındaki ikizler kurtarılamadı

Aydın'ın Çine ilçesinde iki küçük kız kardeş evlerinde elektrik kontağından çıkan yangında alevlerin arasında kalarak feci şekilde can verdi. KOMŞULAR FARK ETTİ

Kızlarını alevlerin arasından çıkaramayan ailenin feryadı yürek dağladı. Yangın, Çine'ye bağlı Cumalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe-Ahmet Kartal çifti, bahçede ve hayvan damında çalışırken oturdukları evde elektik kontağından yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 5 yaşındaki Nazlı Kartal ile 3 yaşındaki kardeşi Irmak Kartal, alevlerin arasında mahsur kaldı. Dumanları fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Yangının söndürülmesinin ardından içeriye giren itfaiye ekipleri, iki kız kardeşin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Yangını haber alır almaz evine koşan Ahmet Kartal ve eşi Kartal, acı haberle yıkıldı. 'Evlatlarım, beni bırakıp gitmeyin' diyerek feryat eden anne Ayşe Kartal, evlat acısına dayanamayarak fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 5 yaşındaki Nazlı Kartal ile 3 yaşındaki kardeşi Irmak Kartal yangında yaşamını yitirdi. KAZIM YÖRÜKCE