Aydın'da korkunç kaza: Kendi imkanlarıyla kurtuldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkan araç baraj göletine uçtu. Araçta bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken baraj sularında kaybolan diğer kişi 5 saat sonra ölü olarak bulundu. Kurtularak yardım istemek için Yeşildere Mahallesine giden Mustafa A.'nın ilk ifadesinde Yüksel Baykan’ın otomobilin yönü göle doğru park halinde iken geri vites yerine birinci vitese takması sonucu göle uçtuklarını ifade ettiği öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde baraj göletine uçan otomobilde bulunan bir kişi kendi imkanları ile kurtulurken, baraj sularında kaybolan diğer kişi uzun uğraşların ardından 5 saat sonra polis dalgıç ekibinin çabaları ile ölü olarak sudan çıkarıldı.Edinilen bilgiye göre, içerisinde iki kişinin bulunduğu bir otomobil saat 20.00 sıralarında Yeşildere Mahallesi İsabeyli Baraj Göleti'ne uçtu. Otomobilden kendi imkanları ile kurtulan Mustafa A., karayoluna çıktı ancak yardım isteyecek kimse bulamayınca yaklaşık bir kilometre koşarak Yeşildere Mahallesine ulaştı. Burada evlerden birinin kapısını çalarak yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baraj sularında kaybolan diğer kişi ise bölgeye gelen, İtfaiye ve Jandarma ekipleri tarafından gölde kaybolan Yüksel Baykan (31) için arama çalışması başlatıldı. Bellerine bağlanan iple suya giren itfaiye ekipleri gölette kaybolan kişiye ulaşamadı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipleri de bölgeye sevk edildi. Muğla ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından suda kaybolan Yüksel Baykan ölü olarak sudan çıkarıldı. Baykan'ın cesedi yakınlarının kimlik tespiti ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Girmesi yasak olan gölet kenarında park ettikleri 09 ACP 986 plakalı otomobil içerisinde akşam saatlerinde Mustafa A. İle birlikte alkol aldıktan sonra Nazilli'deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları sırada arabanın gölete uçtuğu belirlendi. Mustafa A.'nın ilk ifadesinde Yüksel Baykan'ın otomobilin yönü göle doğru park halinde iken geri vites yerine birinci vitese takması sonucu göle uçtuklarını ifade ettiği öğrenildi. Vinç yardımıyla sudan çıkartılan otomobil içerisinden çok sayıda alkol şişesi çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.

IHA