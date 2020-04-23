Aydın'da sahur ve iftar saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi yayınlandı! İşte il il sahur ve iftar saatleri...

Aydın'da ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? sorusu merak ediliyor. 11 aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içindeyiz. Dayanışma ve paylaşmanın daha da yoğun yaşandığı Ramazan ayını karşılarken il il iftar saatleri de merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Peki Aydın'da bu sene ilk iftar ve sahur saat kaçta? İşte Aydın iftar ve sahur saati...

Aydın'da ilk sahur saat kaçta? Aydın'da ilk iftar saat kaçta? soruları Aydınlı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu gece milyonlarca Müslüman ilk oruç için sahura kalkacak. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayında vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin imsakiyelerini de merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 il il iftar ve sahur saatlerinin yer aldığı imsakiyeyi yayınladı. Peki Aydın'da ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...



AYDIN'DA İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAAT KAÇTA?

Mübarek Ramazan ayı için evlerde hazırlıklar başladı. Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık iftar sofraları olmasa da evlerimizde ailelerimiz ile birlikte Ramazan ayını yaşayacağız. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar il il iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Aydın'da iftar ve sahurun saat kaçta olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 il il iftar ve sahur saatlerini yayınladı.

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AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN AĞIZ SPREYİ KULLANMAK VEYA SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.