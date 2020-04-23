Sebebi kıskançlık

Ailesini ve komşularını rehin alarak dehşet yaşatan güvenlik görevlisi Halil Turan serbest bırakıldı. Turan’ın ifadesinde, “Ne yaptıysam kıskançlık yüzündendi” dediği öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde silahla eşini, çocuklarını ve komşularını rehin alarak dehşet yaşatan güvenlik görevlisi Halil Turan, mahkemece serbest kaldı. Turan'ın ifadesinde 1 aydır ayrı yaşadığı eşinin kendisiyle barışmayı kabul etmediği için kıskançlık krizine girdiğini söylediği öğrenildi. Efeler ilçe merkezi Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen olayda, özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Halil Turan, 1 aydır ayrı yaşadığı öğretmen eşi Banu Turan'ı evine giderek çocukları ve evde o sırada misafir bulunan komşularıyla birlikte rehin almıştı. Rehineleri kurtarmak için olay yerine gelen Özel Harekat Polisleri operasyon hazırlığı yaptığı esnada Halil Turan rehineleri serbest bırakarak polise teslim olmuştu.





'BARIŞMAK İSTEDİM' DEDİ

Gözaltına alınan Halil Turan'ın emniyetteki ifadesinde ayrı olduğu eşiyle barışmak istediğini, bu talebini eşinin reddetmesi nedeniyle kıskançlık krizine girdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Turan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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