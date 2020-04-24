Kardeşlere mezar olan yangının sebebi adaptör

Aydın Çine'deki bağ evinde çıkan ve Nazlı Kartal (5) ile kardeşi Irmak Kartal'ın (2) yaşamını yitirdiği yangın ile ilgili detaylara Yeni Asır ulaştı. İki evladını kara toprağa veren anne Ayşe Kartal'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenilirken, baba Ahmet Kartal ise, "Çok çırpındık ama kurtaramadık. Sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu.

HER ŞEY KÜLE DÖNDÜ

Tek göz evdeki tüm eşyaları kül eden yangının, itfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu güvenlik kamerasının kayıtlarını tutan cihazın adaptörünün ısınarak patlamasıyla başladığı öğrenildi. Evin kapısının demir olması kardeşlerin dışarı çıkmasına engel olurken, acılı ailenin komşuları ise, "İçeri girmek istedik ama kızgın olduğundan demir kapıyı açmayı başaramadık. Allah kimseye böyle evlat acısı yaşatmasın" diye konuştular.

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