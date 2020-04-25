1.5 milyon toplanırsa Hayrunisa yaşayacak

Beyninde ve omur iliğinde tümör bulunan 3.5 yaşındaki Aydınlı Hayrunisa Uzdu’nun ilaç tedavisi için gereken paranın bulunması için, Valilik izniyle yardım kampanyası balatıldı.

Aydın'da beyninde ve omur iliğinde tümör bulunan 3.5 yaşındaki Hayrunisa Uzdu'nun ilaç tedavisine başlanabilmesi için, 1.5 milyon liraya ihtiyaç var. Hayrunisa için Aydın Valiliği'nin izniyle yardım kampanyası başlatıldı. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ev hanımı Nur Mukaddes Uzdu (32) ile esnaf Osman Yasin Uzdu'nun (34) kızları Hayrunisa'ya 2 yıl önce Nöroblastom tanısı kondu. Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde tedavisine başlanan ve bir yıl boyunca kemoterapi tedavisi gören küçük kızın, geçtiğimiz Ocak ayında yapılan tahlilleri temiz çıktı.

AİLESİ ÇARESİZ KALDI

Sevindirici haberin ardından taburcu edilen Hayrunisa'nın ailesi, bir ay sonra çekilen MR filminde ise tümörün beyin ve omuriliğine sıçradığını öğrenerek yıkıldı. Küçük kızın tekrar tedavisine başlanırken, doktorlar hayata tutunabilmesi için bir ilaca ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İlacın yurtdışından 1.5 milyon liraya getirildiğini öğrenen Uzdu ailesi ise paraları olmadığı için çaresiz kaldı.





ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Uzdu ailesi, Aydın Valiliği'nin izniyle başlatılan yardım kampanyasına hayırseverlerin desteğini bekliyor. Uzdu ailesi, yardım kampanyasıyla ilgili yaptıkları çağrıda, "Kızımız henüz 3.5 yaşında. Beyninde ve omuriliğinde tümör var. Sağlığına kavuşabilmesi için 1.5 milyon lira gerekiyor. Valilik izniyle Hayrunisa için yardım kampanyasına başlandı. Yavrumuzun sağlığına kavuşması için yürünen bu yolda bir iz bırakmak isteyen herkesi kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz" dedi.