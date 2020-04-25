7 dilde sokağa çıkma yasağı afişi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla kentte yaşayan yabancı vatandaşlar için 7 dilde sokağa çıkma yasağıyla ilgili afişler hazırlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Türkiye'nin önemli turizm illerinden Aydın'da yaşayan yabancı vatandaşların da yasağa uymaları istendi. Bu kapsamda Aydın Valiliği'nce 7 dilde afişler hazırlanıp afişlerle yabancı vatandaşlar uyarıldı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Dört gün süreyle sokağa çıkma yasağını Türkçe bilmeyen konuklarımız için yedi dilde söyleyelim istedik" dedi.

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