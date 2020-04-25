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Haberler Aydın Çalınan parasını vatandaşlar topladı

Çalınan parasını vatandaşlar topladı

Çalınan parasını vatandaşlar topladı
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Aydın'da içinde 200 lira olan cüzdanı çalınan tarım işçisi Dudu Topal'ın yaşadığı üzüntüye dayanamayan duyarlı vatandaşlar, aralarında topladıkları 200 lirayı Topal'a vererek insanlık örneği gösterdi. Olay, Nazilli'nin Altıntaş mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre Ovacık'ta yaşayan Dudu Topal, fide tohumu almak için Uzun Çarşı'ya geldi. Çilek tarlasında yevmiyeli işçi olarak çalıştığı öğrenilen kadın bir anda ağlamaya başladı. Çevredekilerin neden ağladığını sorduğu 58 yaşındaki kadın, içinde 200 lira olan cüzdanının çalındığını ileri sürdü. Çevredeki vatandaşların para desteğinde bulunduğu Topal, "Kimseden para istemiyorum, alın terim vardı o cüzdanın içinde" diye gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ÜMİT ÖZMEN

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