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Haberler Aydın ‘Kavga İhbarı’nın altından pasta çıktı

‘Kavga İhbarı’nın altından pasta çıktı

‘Kavga İhbarı’nın altından pasta çıktı
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Aydın'ın Söke ilçesinde kavga ihbarına giden polise vatandaşlar pasta jestinde bulundu. Söke'ye bağlı Yenikent mahallesinde bir sitenin sakinleri, kavga ihbarı diye çağırdıkları polisi, ellerinde bayraklarla karşıladı. Kavga olmadığını gören ekipler, sosyal mesafe kurallarına uyarak kendilerini karşılayan vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaşlardan Mehmet Aslan, "Biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyoruz. Kovid-19 salgınından dolayı sağlıkçı arkadaşlarımız ön safta çalışıyor ancak unutulmamalı ki emniyet teşkilatımız, jandarmamız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız da çalışıyor. Biz de polisimize pastayla moral vermek istedik" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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