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Haberler Aydın Köşger’den maske jesti

Köşger’den maske jesti

Köşger’den maske jesti
Giriş Tarihi: 26.4.2020

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya üzerinden kendisinden maske isteyen Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Şebnem Karabulut'a maske gönderdi. Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında yoğun tempoda çalışan Köşger, sosyal medyadan gelen talepleri de geri çevirmiyor. Aydın Valisi son olarak, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi ve intern doktor Şebnem Karabulut'un sosyal medyadaki 'Sayın Valim maske için sırası gelmeyen şahsımın içindeki çocuğa da bir maske ve pasta verir misiniz? Aydın'da tek başıma öleceğim, az kaldı" paylaşımına kayıtsız kalmadı ve kendisine maske gönderdi.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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