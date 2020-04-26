Torun özlemi öldürdü

Aydınlı emekli sendikacı Feridun Demirci, torun özlemini gidermek isterken korona virüsüne yakalanarak öldü. PTT Baş Müdürlüğü'nden emekli Tüm Emekliler Sendikası Aydın Şubesi Üyesi Feridun Demirci, eşi Gülay Demirci ile torunlarını görmek için İstanbul'da bir hastanede çalışan kızının yanına gitti. Torun özlemlerini gideren Demirci çifti, burada virüse yakalandı. Bir süredir hastanede tedavi gören Demirci, hastalığa yenik düşerken, eşi Gülay Demirci ise kurtulmayı başardı.

■ KAZIM YÖRÜKCE