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Haberler Aydın Arda, Aydın’ı gururlandırdı

Arda, Aydın’ı gururlandırdı

Arda, Aydın’ı gururlandırdı
Giriş Tarihi: 27.4.2020

Aydınlı lise öğrencisi Arda Taş, uluslararası bir fotoğraf yarışmasında aldığı mansiyon ödülü ile büyük başarıya imza attı. Nazilli Mehmet Akif Ersoy Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Arda Taş, UNESCO tarafından düzenlenen 2019-2020 'Youth Eyes On The Sılk Roads' fotoğraf yarışmasına katıldı. Dünya genelinde 3 bin 500 katılımın olduğu 14-17 yaş kategorisinde 2 fotoğrafı ile finale kalan genç fotoğrafçı, yarışmada mansiyon ödülünü kazanarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Aydın'ın gururu olan Arda Taş, ödülünü tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini söyledi.

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