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Haberler Aydın Aynı gece 4 otomobilden hırsızlık yapan kişi kameralara takıldı!

Aynı gece 4 otomobilden hırsızlık yapan kişi kameralara takıldı!

Aynı gece 4 otomobilden hırsızlık yapan kişi kameralara takıldı!

27.04.2020, 10:04

’nda araç sahiplerini canından bezdiren otomobil hırsızının kimliği güvenlik kameraları sayesinde belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nın çeşitli mahallelerinde son dönemde araç ve otomobil hırsızlıklarının artması üzerine polis ekipleri alarma geçti. Son olarak Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi Ege Uluçınar Sitesi'nde aynı gece 4 otomobilden hırsızlık yapılması üzerine polis ekipleri, çevredeki tüm güvenlik kameraları ile mobese kameralarını tek tek inceledi. İncelenen güvenlik kamerasında kimliği belirsiz hırsız sırayla park halindeki otomobillere girerek, hırsızlık yaparken görüntülendi. Kameraların incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, yakalanması için de araştırma başlattı.

İHA

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