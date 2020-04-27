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Haberler Aydın Böyle ‘Vefa’ görülmedi

Böyle ‘Vefa’ görülmedi

Böyle ‘Vefa’ görülmedi
Giriş Tarihi: 27.4.2020

Aydın'ın Efeler ilçesinde hastanede tedavi olan 72 yaşındaki Muharrem Kenan Ataş'ı evine Vefa Grubu personeli sırtında taşıdı. Efeler Zafer Mahallesi'nde ikamet eden Muharrem Kenan Aktaş, Vefa hattını arayıp hastaneden evine gitmek için ekiplerden yardım istedi. Yardım talebini değerlendiren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, yaşlı adamı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nden alarak Zafer Mahallesi'ndeki evine götürdü. Vefa ekibi personeli, yürüme güçlüğü yaşayan yaşlı adamı sırtında taşıyıp ikinci kattaki evine çıkardı. Aktaş, "Yardımıma koşan arkadaşlardan Allah razı olsun. Bu zor günlerde bize destek oldular. Sağ olsunlar" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

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