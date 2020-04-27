Türk Kızılayı 6 bin pide dağıttı

Aydın'ın Efeler, Nazilli, Kuşadası ve Söke ilçelerinde Türk Kızılay tarafından vatandaşlara toplam 6 bin Ramazan pidesi dağıtıldı. Türk Kızılay'ın projesi kapsamında Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pideler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara ulaştırıldı.

HERKESE ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Aydın'da da hayırseverlerin destekleri ile vatandaşlara pide ulaştırdıklarını belirten Türk Kızılay Aydın İl Başkanı Mesut Mezkit, "Yönetici ve gönüllülerimiz tarafından, dört ilçemizde toplam 6 bin pide dağıtıldı. Pideler, ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakılmaksızın her vatandaşımıza ücretsiz olarak verildi" dedi. Pide hayrını yapmalarında, emeği ve desteği olan herkese teşekkür eden Mezkit, Ramazan ayı boyunca her Cuma günü vatandaşlara ücretsiz pide ikram etmeye devam edeceklerini söyledi.

MEHMET KAVAS