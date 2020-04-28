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Haberler Aydın Boş yolda kaza yaptılar

Boş yolda yaptılar

Boş yolda kaza yaptılar
Giriş Tarihi: 28.4.2020

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafiğin olmadığı yolda iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Gökhan K. ve Remzi D. yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken Remzi D'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

KAZIM YÖRÜKCE

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