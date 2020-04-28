Boş yolda kaza yaptılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafiğin olmadığı yolda iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Gökhan K. ve Remzi D. yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken Remzi D'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

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