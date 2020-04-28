Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafiğin olmadığı yolda iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Gökhan K. ve Remzi D. yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken Remzi D'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
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Boş yolda kaza yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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