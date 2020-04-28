  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Fotokapana yakalandılar

Fotokapana yakalandılar

Fotokapana yakalandılar
Giriş Tarihi: 28.4.2020

Hassas alanlar başta olmak üzere birçok ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar ile ormanlar sürekli gözetleniyor ve usulsüzlük yaptığı anlaşılan şüphelilerin kimlik tespiti daha hızlı yapılabiliyor. Bunların son örneği de Antalya ve Kütahya'da yaşandı. Antalya'da 1'inci derece arkeolojik SİT alanında kazı yapan 3 kişi ile Kütahya'da ağaçlandırma sahasındaki iş makinesinden mazot çalan 2 kişi, ormana kurulan fotokapana yansıyan görüntülerinden yakalandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fotokapana yakalandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA