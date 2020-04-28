Fotokapana yakalandılar

Hassas alanlar başta olmak üzere birçok ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar ile ormanlar sürekli gözetleniyor ve usulsüzlük yaptığı anlaşılan şüphelilerin kimlik tespiti daha hızlı yapılabiliyor. Bunların son örneği de Antalya ve Kütahya'da yaşandı. Antalya'da 1'inci derece arkeolojik SİT alanında kazı yapan 3 kişi ile Kütahya'da ağaçlandırma sahasındaki iş makinesinden mazot çalan 2 kişi, ormana kurulan fotokapana yansıyan görüntülerinden yakalandı.