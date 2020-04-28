  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Traktör altında kalan kadın kurtarılamadı

Traktör altında kalan kadın kurtarılamadı

Traktör altında kalan kadın kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 28.4.2020

Aydın'da devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan Sezen Yıldırım (39) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada sürücü Ali Yıldırım ile kayınvalidesi Fitnat Arıcı (63) hafif şekilde yaralandı. Bir çocuk annesi Sezen Yıldırım'ın acı haberi ailesini yasa boğdu. Yıldırım'ın cenazesi Armutlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Traktör altında kalan kadın kurtarılamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA