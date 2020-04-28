Aydın'da devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan Sezen Yıldırım (39) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada sürücü Ali Yıldırım ile kayınvalidesi Fitnat Arıcı (63) hafif şekilde yaralandı. Bir çocuk annesi Sezen Yıldırım'ın acı haberi ailesini yasa boğdu. Yıldırım'ın cenazesi Armutlu Mahallesi'nde toprağa verildi.
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Traktör altında kalan kadın kurtarılamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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