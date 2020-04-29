Aydın’da sulu tarım ile ülke ekonomisine 1,2 milyar TL katkı sağlanacak

Aydın’da 2020 yılında toplam 995 bin dekar alanda yapılacak olan sulu tarım ile ülke ekonomisine 1.2 milyar TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yaptığı modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.



Suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı Türkiye'de DSİ, sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyor.



Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltiliyor. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanıyor.



DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya geçiriyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor.



Bu kapsamda 15 Nisan tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Aydın ve ilçelerinde toplam 995 bin dekar tarım arazisi sulanacak. Aydın'da 2020 yılında toplam 995 bin dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 1.2 milyar TL katkı sağlanması hedefleniyor.



Aydın'da en önemli sulama projelerinin başında Söke Ovası Sulaması geliyor. İş kapsamında 380 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 570 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.



Diğer önemli bir proje de Aydın Ovası sulamasıdır. İş kapsamında 185 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 280 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.