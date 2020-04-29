Bu mahallenin bakkala borcu yok

Aydın’da gizli hayırsever, bir marketin veresiye defterindeki 30 kişiye ait borcun tamamını ödedi. Mahalle halkının borçlarının ödenmesinin ardından market sahibi veresiye defterini yaktı.

Son günlerde Türkiye'nin çeşitli illerinde mahalle bakkallarına giderek veresiye hesaplarını ödeyen hayırsever, bu kez Aydın'ın ilçesi Efeler'de ortaya çıktı. Ovaeymir Mahallesi'nde bakkallık yapan Serdar Pektaş'ın dükkanına gelen yardımsever, mahalle halkının veresiye borçlarını ödemek istediğini söyledi. Market sahibi Pektaş'ın 30 ailenin veresiye borcu olduğunu söylemesi üzerine yardımsever vatandaş, vatandaşların veresiye defterindeki bütün borçları ödedi. Örnek davranışıyla takdir toplayan yardımsever, ismini ve ödediği miktarın söylenmemesini isteyerek marketten ayrıldı.

"MÜŞTERİLER MUTLU OLDU"

Böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını kaydeden market sahibi Pektaş, "Bakkala gelen bir vatandaş, veresiye defterindeki borçları ödemek istediğini söyledi. Borçları hesapladık ve çıkan miktarı ödeyip dükkandan ayrıldı. İsminin açıklanmasını istemedi. Daha önce bu kişiyi görmedim. 30 müşterimizin borçlarını ödedi. Borçlarının ödendiğini öğrenen müşterilerim büyük mutluluk yaşadı. Kendim ve müşterilerim adına kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah hayrını kabul, yolunu açık etsin. İnşallah daha iyi yerlere gelir ve bu davranışı da başkalarına örnek olsun istiyorum" dedi. Market sahibi Pektaş, mahalle halkının borcunun ödenmesinin ardından veresiye defterini yaktı.